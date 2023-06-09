Minik ellerin elinde hayat bulan özgün tasarımlar Saray Bahçesi'ndeki sergide yerini aldı

Temel eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin erken yaşlarda tasarım felsefesini benimsenmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve dönem boyunca başarıyla yürütülen ’Minik Eller Tasarlıyor’ projesi dahilinde ortaya konan özgün tasarımlar için sergi düzenlendi.
Temel eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin erken yaşlarda tasarım felsefesini benimsenmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve dönem boyunca başarıyla yürütülen 'Minik Eller Tasarlıyor' projesi dahilinde ortaya konan özgün tasarımlar için sergi düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Minik Eller Tasarlıyor projesi çerçevesinde öğrencilerin parlak zekalarıyla birleşen ve ürüne dönüşen eserler sergideki yerini aldı.
Minik Eller Sergisi, Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla açıldı.
Temel eğitim kademesinde öğrenim gören 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin tasarladığı ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergide yer alan geri dönüşüm, engelsiz yaşam, hayalimdeki ev, ulaşım teknolojileri, yenilenebilir enerji, su kıtlığı ve tarım teknolojileri temalı eserler yoğun ilgiyle karşılandı.
Saray Bahçesi'nde gerçekleşen sergi, müzik gösterileriyle devam ederken katılım sağlayan öğrenciler doyasıya eğlendi.