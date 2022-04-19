Mısır Akbabası Bayburt'ta yiyecek ararken görüldü

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'türü tehlike altında' statüsüne alınan Mısır Akbabası Aydıntepe yol güzergahı üzerinde boş alanda yiyecek ararken Ahmet Eraslan isimli vatandaş tarafından görülerek, fotoğraflandı.

Dünya Kuşları Koruma Birliği'ne (Birdlife International) göre Türkiye, bu türün yarısını barındırmakla beraber, bazı kaynaklara göre Mısır Akbabası'nın en çok görüldüğü yer ise Ankara'nın Beypazarı ilçesi olarak kayıtlara geçmekte. Bayburt'ta görülen ve yırtıcı kuş olarak bilinen Mısır Akbabasını boş bir arazide yiyecek arayıp, su içerken gören Eraslan, "Aydıntepe yol güzergahında ilerlerken bu kuşu gördüm. Kuşlara merakım olduğundan ve İlk defa bu türü gördüğümden dolayı garipsedim. Bir süre uzaktan bakındım, hareketlerini inceledim. Sabit bir şekilde durmadığı için sadece fotoğrafını çekebildim. Bulunduğum yerde su birikintisi vardı, su içeceğini tahmin ettim. Su içtikten sonra yiyecek aradı, bulamayınca farklı yöne uçmaya başladı. Ben de aracımla uçtuğu güzergahı takip ettim, çöplük bir alana gelerek burada hayvan ölüleri diyebileceğimiz leşlerden yedi, daha sonrada uçup gözden kayboldu. Yiyecek arayıp, su içmek için şehir merkezine kadar indiği belliydi" diye konuştu.

Bunun yanı sıra farklı kuş türlerinin görüldüğü Bayburt, göçmen kuşların ara mola verdiği uğrak noktası oluyor.