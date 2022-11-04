İhlas Haber Ajansı

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Müftü Başoğlu gençlerle buluştu

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu “Kariyer Günleri” programı çerçevesinde gençler ve çocuklarla bir araya geldi.


İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bayburt Çocuk Hakları İl Komitesi Üyesi çocuklar ve gençlerle “Kariyer Günleri” programında bir araya geldi.


Programda İl Müftüsü Hasan Başoğlu, çocuklar ve gençlerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.


İl Müftülüğü çok amaçlı toplantı salonunda yapılan programa Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Sosyolog Gülşah Ocaklı Köse ve Öğretmen Mustafa Şahin katıldı.


Program sonunda katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından “Geçerken Dergisi” hediye edildi.

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