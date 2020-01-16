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Müftü Başoğlu Umre 'den dönen Nişancı ailesini ziyaret etti

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Umre’den dönen Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı’yı ziyaret etti.

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Umre'den dönen Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı'yı ziyaret etti.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen dini bilgiler yarışmasında başarılı olan merhum gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın kızı Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı dualarla uğurlandığı kutsal topraklardan döndü. Umre ibadetini ifa ederek yurda dönen Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı'ya Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, eşi Zehra Başoğlu ve ADRB Koordinatörü Halime Aydoğan ile ziyarette bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engellilere yönelik din hizmetlerinden ve Müftülüğün çalışmalarından çok memnun kaldıklarını ifade eden Nişancı ailesi, Müftü Hasan Başoğlu ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

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