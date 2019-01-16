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Müftü Yazıcı ilçeye veda etti

Aydıntepe’de görev yapan Müftü Bedri Sinan Yazıcı’nın tayininin çıkmasından dolayı veda yemeği düzenlendi.

Aydıntepe'de görev yapan Müftü Bedri Sinan Yazıcı'nın tayininin çıkmasından dolayı veda yemeği düzenlendi.


Veda yemeğinde konuşma yapan Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın; Yazıcı'ya görevde kaldığı süre içinde ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Konuşmaların ardından Kaymakam Mustafa Akın tarafından Müftü Yazıcı' ya plaket ve çeşitli hediyeler verildi.


Müftü Bedri Sinan Yazıcı' nın tayinden dolayı düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Mustafa Akın Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdürü Ümit Girgel'in yanı sıra ilçedeki diğer kurum müdürleri katıldı.

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