Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen aşure etkinliği Ulu Camide tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlandı. Vali Epcim, etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara cami bahçesinde aşure ikramında bulunarak Aşure Günlerini kutladı.

Öğlen namazı akabinde yapılan aşure etkinliğine, Vali Cüneyt Epcim'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sezai Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve vatandaşlar katıldı.