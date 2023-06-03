Müzeler Haftası okullarda kutlanmaya devam ediyor

Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan sergi; İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Açılışın ardından yurdun dört bir yanındaki müzeler tanıtıldı. Bayburt müzelerinden Dede Korkut Şehir Müzesi, Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi başta olmak üzere birçok müzeye ait bilgi ve görsel sergide yer aldı.

Müze tanıtım sergisine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrenci ve öğretmenlerle müzeler hakkında sohbet ederek kültürün gelişmesinde ve yayılmasında müzelerin önemine dikkat çekti. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Müzeler Haftası'nı tebrik etti.

Müzeler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikler, sanal müze gezileriyle devam etti.