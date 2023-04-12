Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü bilgilendirme ve önleme çalışmalarına devam ediyor

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bayburt'ta görev yapan rehber öğretmenlere bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezinde, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' eğitimi verildi ve Uyuşturucu İle Mücadele Uygulaması 'uyuma' hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğretmenlerin sorularını yanıtlayan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bayburt'ta uyuşturucuyla mücadelenin her alanda kararlıkla sürdürüldüğünü bildirdiler. Hem sahadaki çalışmalarla hem de eğitimlerle madde kullanımının bir hayli azaldığına dikkat çeken ekipler, Bayburt'ta eğitimlerin hız kesmeden devam edeceğini söylediler.