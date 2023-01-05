Navigasyonun saptırdığı yol ulaşıma kapatıldı

Bayburt'ta dünyanın en tehlikeli yollarından birisi olarak nitelendirilen ve kış aylarında özellikle navigasyonun saptırması sonucu turistlerin yolda mahsur kaldığı Soğanlı Dağı güzergahına giden Kılıçkaya karayolu ağı bahar aylarına kadar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bayburt Kılıçkaya karayolu ağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücülerin can güvenliği adına alınan kararla birlikte trafik akışının sağlandığı güzergahın belirli noktalarına toprak dökülerek, 'dikkat kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır' yazılı uyarıcı levhalar asıldı. Resmi olarak yaklaşık 2 hafta önce araç trafiğine kapatılan yollardaki kum dökme ve levha asma çalışmalarına katılan Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengül, karayolları güzergahlarında incelemelerde bulundu.