Öğrenciler Aydıntepe'de Yeraltı Şehrini gezdi

Bayburt'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler Aydıntepe ilçesinde bulunan Yeraltı Şehrini gezdi.

Öğrenciler Turizm İl Müdür Yardımcısı Osman Özyurt eşliğinde Yeraltı Şehrini gezdi.

Yeraltı Şehrini gezerek incelemede bulunan öğrenciler, burasının çok gizemli olduğunu söyledi.

Öğrenciler, Bayburt'taki hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan yer altında kayaların oyulmasıyla inşa edilen Aydıntepe Yeraltı Şehrinin meraklılarını beklediğini belirtti.

Aydıntepe ilçesinde 1998 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan Aydıntepe Yeraltı Şehri, tüf içerisinde, yüzeyden 2-2,5 metre derinde başka yapı malzemesi kullanmadan ana kayaya oyulmuş galeriler, tonozlu kareye yakın planlı odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekânlardan oluşmakta. Galeri odalarını aydınlatmak için duvarlara delik açıldığı gözlenmekte. Ayrıca şehrin girişinde gerektiğinde girişi kapatmak için kullanılabilecek çapı yaklaşık 1,5 metre olan daire şeklinde taş bulunmakta.

Şehrin tam olarak hangi amaçla yapıldığı bilinmiyor. Araştırmacılar, Halde (Khalde) şehrine ait olabileceği ya da bu kentin Erken Hristiyanlık döneminde Romalılar tarafından kovulan ilk Hristiyanların saklandığı bir sığınak olabileceği söyleniyor. Bölgede Hristiyanlığın henüz yerleşmediği Geç Roma ile Erken Bizans dönemleri arasında yer alan bir mezar ortaya çıkarılmıştı. Bunlara ek olarak düşmanlardan korunmak için, zor ve yoğun kış şartlarında barınak olarak kullanmak için ya da o dönem suçluların atıldığı bir zindan olarak inşa edilmiş olabilir.

Koridor etrafında açılmış karşılıklı odalar, galeriler, su arkları, gözetleme noktaları, havalandırma bacaları ve aydınlatma için kullanılan duvarlarda oluşturulan oyuklardan dolayı bu kenti inşa eden insanların mühendislik ve mimarlık bilgilerinin oldukça kuvvetli olduğu söylenebilir.