Öğrenciler meclis toplantısını takip etti

Bayburt Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Ombudsmanlık Kulübü öğrencileri, Bayburt Belediyesinin Mayıs ayı Meclis Toplantısını takip etti.
Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıyı aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Ombudsmanlık Kulübü öğrencileri de takip etti.
Toplantıda mayıs ayında yapılacak çalışmalar değerlendirilirken öğrenciler not aldı.
Toplantı sonrasında Başkan Pekmezci, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.