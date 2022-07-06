Öğrenciler tarafından üretilen hediyelik eşyalar yoğun talep görüyor

Bayburt'ta, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hayata geçirdiği “İş Yerinde Öğrenilir” projesi ile üretilen hediyelik eşyalar yoğun talep görüyor.

Okulda kurulan atölyede Maraş işinden tel kırmaya, rölyef kabartmadan ehram ürünlerine kadar her gün onlarca çeşit hediyelik eşya üretiliyor. Ürünler tasarımlarıyla da göz kamaştırıyor. Atölyede talebe göre özel günler için hediyelik eşya da hazırlanıyor.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2020 yılında hazırladığı projeye yönelik ilk imzalar 2021 yılında atıldı. KUDAKA ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hediyelik eşya üretim atölyesi kuruldu. Atölye kurulumunun ardından El Sanatları Öğretmeni ve okulun Müdür Yardımcısı Nimet Çelebi gözetiminde iki yüze yakın öğrenci hediyelik eşya üretimine başladı. Öğrencilere maraş işi, tel kırma, rölyef gibi el sanatlarının da öğretildiği hediyelik eşya atölyesinin ürünleri geçen sürede yoğun talep görmeye başladı. Okulun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ürünler, hediyelik eşya bulma noktasında zorluk yaşayanlara da yardımcı oluyor. Ürünler uygun fiyatlarıyla da müşterilere avantaj sağlıyor.

Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Önder Pınar ile Müdür Yardımcısı Nimet Çelebi, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette “İş Yerinde Öğrenilir” projesi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Vali Epcim, Pınar, Çelebi ve öğrencileri çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek başarı diledi.

Pınar ile Çelebi de Vali Epcim'e destekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileterek öğrenciler tarafından üretilen çanta ve tablo hediye etti.