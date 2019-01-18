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Öğrenciler yararına kahvaltı programı düzenlendi

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın eşi Yıldız Pehlivan, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından üniversite öğrencileri yararına düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından üniversite öğrencileri yararına düzenlenen kahvaltı programına katıldı.


Öğretmen Evi'ndeki programda dernek üyesi hanımlar tarafından hazırlanan yöresel ürünler davetlilere sunuldu. Pehlivan etkinliğin öğrenciler yararına yapılmasının çok anlamlı olduğunu, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü pekiştirmesi bakımından son derece güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Organizasyonda emeği geçen Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere davetlilere teşekkür eden Pehlivan, Dernek Başkanı Leyla Karabulut ile dernek üyelerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.


Dernek Başkanı Leyla Karabulut ise geliri üniversite öğrencileri yararına kullanılmak üzere düzenlenen etkinliğe katılımları dolayısıyla Hanımefendi Pehlivan'a teşekkürlerini iletti.


Etkinlikte toplanan bağışlar öğrencilere iletilmek üzere Pehlivan tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Ayık'a teslim edildi.


Kahvaltı katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmelerinin ardından son buldu.


Kahvaltıya Yıldız Pehlivan'ın yanı sıra İl protokol mensuplarının eşleri ve Bayburtlu hanımlar da katıldı.

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