Öğrencilerden deprem bölgesine yardım kolisi

Bayburt Valiliği tarafından başlatılan afet yardım kampanyasına destek olmak isteyen öğrenciler de hazırladıkları yardım kolilerini depremzedelere ulaştırılması için okullarına ve ilgili kurumlara teslim ediyor.

Daha önce deprem bölgesindeki arkadaşlarına mektup yazarak en sevdiği oyuncakları gönderen Akşar Genç Osman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emirhan Bayrakoğlu, depremzedeler için bu kez gıda kolisi hazırladı. Bayburt'a özgü yöresel ürünlerin olduğu koliye kara pancar, kuru fasulye, siron, el yapımı makarna, mantı ve köyünden topladığı kuşburnuları yerleştiren Emirhan hazırladığı koliyi depremden zarar gören kardeşlerine göndereceğini belirtti. Bayrakoğlu, kendi elleriyle hazırladığı erzak kolisini depremzedelere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'e teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney minik Emirhan'ı, ailesini ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Emirhan ve öğretmenlerine teşekkür eden Güney, "Öğrencilerimiz, bu zor zamanda en değerli ve en anlamlı hediyelerini deprem bölgesine ulaştırmamız için bize teslim ediyor. Teslim aldığımız yardımları Valiliğimiz koordinesinde deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Emirhan özelinde tüm öğrencilerimize ve Bayburt halkına fedakârlıklarından ve cömertliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak, Bayrakoğlu'na okuma seti hediye etti.