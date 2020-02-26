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Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Anne üniversitesi öğrenci topluluğu, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kermesi düzenledi.

Anne üniversitesi öğrenci topluluğu, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kermesi düzenledi.


Bayburt Üniversitesi rektörlüğü, Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de katkı sunduğu kermes Baberti Külliyesi İlahiyat Fakültesi fuaye alanında yapıldı. 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşen yardım kermesine, Bayburt Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelleri özel ilgi gösterdi.


İki gün boyunca devam eden ve yoğun katılımın gözlendiği yardım kermesinde, anne üniversitesi öğrenci topluluğu üyelerinin yanı sıra anne üniversitesi katılımcıları, Bayburt Üniversitesinde görev yapan kadın personeller ile erkek personellerin eşlerinin evlerinde hazırladıkları çiğ köfte, kurabiye, kek, pasta, tatlı ve salatalar satışa sunuldu.


Anne üniversitesi öğrenci topluluğu tarafından gerçekleştirilen yardım kermesinde elde edilen gelir, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığı ile Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara gönderildi.

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