Öğrencilerden ikinci el eşyalara yoğun talep

Bayburt Üniversitesi'nde 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasına az bir süre kala öğrenciler yavaş yavaş kente gelmeye başladı. Yurtlar harici kiraladıkları evlerde kalan öğrenciler ise ev eşyalarını daha ekonomik dizebilmek için ikinci el eşya satışı yapan dükkânların yolunu tuttu.

Bayburt'ta ikinci el ev eşyası satan esnaf, üniversiteye kaydını yaptırıp yurt yerine evde kalmayı tercih eden öğrencilerin gelmeye başlamasıyla hareketlendi. Bayburt Üniversitesi'nde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala kentte okumak için gelen öğrenciler, oturmayı planladıkları kiralık evlere eşya almak için ikinci el eşyaları tercih ediyorlar. Ev arkadaşını yanına alan öğrenciler ikinci el eşya satan dükkânların yolunu tutuyor. Şu günlerde ikinci el eşya satan dükkânlar öğrencilerle doluyor.

İkinci el eşya satan Davut Karaaslan, satışların üniversite öğrencilerinin kente gelmesiyle birlikte arttığını dile getirerek, “Öğrenciler, yatacak yer için çekyat, buzdolabı, çamaşır makinesi arıyor. Öğrenciler olmadığı zaman dükkânı kapatıp gideriz. Öğrenciler geldiği zaman işler artıyor.” dedi.

Üniversite öğrencisi Zeynep Buruk ise, tasarruflu olmak zorunda olduklarını belirterek, “İkinci el eşya satan dükkânlarda daha uygun fiyatlar var. Bu yüzden ikinci el eşyacıları tercih ediyoruz. Kendi aralarında da farklar bulunuyor. Piyasa araştırması yaptıktan sonra uygun şeyler bulabiliyoruz. Halı aldık 3 tane. 3'ünü 150 liraya bağladık” diye konuştu.