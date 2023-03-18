Öğrencilerin sucuk ekmek çağrısı karşılıksız kalmadı

Gökçedereli küçük öğrencilerin Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'e "Rahmi amca bize sucuk ekmek gönderebilir misin?" diyerek yaptığı çağrı, bugün karşılık buldu. İhlas Haber Ajansının miniklerin seslerini duyurduğu habere kayıtsız kalmayan Güney, okula sucuk, ekmek, ayran göndererek çocukların isteğini yerine getirdi. 2/B sınıfı öğrencilerinin yaptığı çağrı neticesinde ise okuldaki tüm öğrencilere, öğretmenlere yetecek kadar sucuk, ekmek, ayran Bayburt'tan yola çıkarılarak, Bayburt merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Beldesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerince götürüldü.

Okulun bahçesinde ızgara üzerinde sucukları pişiren öğretmenler, okul personelleri keyifli vakit geçirerek unutulmaz bir gün yaşadılar. Ocak başına geçen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, bir yandan sucukları pişirip, diğer yandan çocuklara dağıtarak, miniklerle sohbet etti. İstedikleri olan Gökçedereli minikler ardından Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Gençlik Merkezi gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşen müzikli, oyunlu etkinlikle keyifli vakit geçirerek gönüllerince eğlendiler. Müzikli etkinliğin ardından okul öğrencileri ok atma etkinliğine katılarak, gençlik merkezi gönüllüleri gözetiminde ok atıp günü tamamladılar.

Geçtiğimiz hafta Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Seda Yılmaz, öğrencilerinin sucuk ekmek isteklerini dile getirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Genç öğretmen Yılmaz'ın paylaştığı videoda İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'e seslenen 2/B sınıfı öğrencileri, "Rahmi amca biz hep hayal kuruyorduk, bize sucuk ekmek yollayabilirsin misin? Sizden haber bekliyoruz. Rahmi amca bize sucuk ekmek göndersen çok mutlu oluruz, senden haber bekliyoruz, seni çok seviyoruz" sözlerini kullanarak seslerini duyurmayı başardılar.

Köy okulunun minikleri Milli Eğitim Müdürüne seslendiler: "Rahmi amca bize sucuk, ekmek gönderir misin?" başlığıyla İhlas Haber Ajansının yaptığı haberle İl Milli Müdürlüğü harekete geçti. Kilolarca sucuk milli eğitim müdürlüğünce araçlarla okula götürülerek, çocukların hayali gerçekleştirildi. Sınıf öğretmeni Seda Yılmaz İl Milli Eğitim Müdürüne yaptıkları çağrı sonucunda bugün çocukların yüzünün güldüğünü belirterek, "Geçen haftalarda İl Milli Eğitim müdürümüze bir çağrı yapmıştık. O çağrı yanıtsız kalmadı. Güzel bir etkinlik oldu, herkes çok mutlu, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sucuk ekmek hayali gerçekleşen Ayşenur Ata isimli öğrenci, Güney'e teşekkür ederek, "Milli Eğitim Müdürü Rahmi amcamıza bize sucuk ekmek getirdiği için çok teşekkür ederiz. Bugünkü öğlen yemeğimiz de bu oldu" diye konuştu. Seda öğretmenin videosunda Güney'e seslenen 8 yaşındaki Zeynep Nisa, karşılık bulan çağrısı karşısında çok mutlu oldu. "Geçen hafta Rahmi amcamızdan sucuk ekmek istemiştik, o da bizi kırmayıp sucuk ekmek gönderdi. Rahmi amcaya çok teşekkür ediyoruz, çok öpüyoruz" şeklinde konuşan Zeynep Nisa'nın mutluluğu ise yüzünden okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Seda öğretmenin çağrısına kulak verdiklerini ve bugün çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulu öğretmenlerimizden Seda hocam bizleri çağırdılar, okullarında misafir etmek istediler. Özellikle sosyal medya kanalını kullandılar bu da ayrıca bizim için farklı bir durumdu. Biz de bu çağrıya kulak verdik, tüm ekibimizle beraber günümüzü çocuklarımıza ayırdık. Onların mutlulukları bizleri de mutlu etti. Bu sıkıntılı günlerde bizlerin de bir nebze olsun yüzü güldü. Bu tür faaliyetler okulumuz, öğretmenlerimiz tarafından talep edildiği takdirde yerine getirileceğinin sözünü veriyoruz. Hep birlikte eğlendik, birlikte mutlu dakikalar geçirdik. Seda Yılmaz hocama ben çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle beraber öğrenci ve öğretmenlerin isteği ve daveti üzerine okuldaki etkinliğe katıldı.