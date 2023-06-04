Öğrencilerin tanıtımını yaptığı ehram defilesi renkli görüntülere sahne oldu

Bayburt'un yöresel giysilerinden olan ehram bu kez öğrenciler tarafından tanıtıldı.

'Koridordan Kültürümüze' eTwinning projesi çerçevesinde Bayburt ehramının tanıtıldığı defilede öğrenciler hünerlerini sergiledi. Bayburt Belediyesi Sanat Galerisi tarihi Taşhan'da gerçekleşen, Kaleardı 75. Yıl İlkokulu tarafından yürütülen ve farklı ülkelerin yer aldığı projede, öğrenciler Bayburt kimliğini ve zanaatını yansıtan ehram giysilerini defilede ustaca tanıttı.

Kaleardı 75. Yıl İlkokulunun düzenlediği defile öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla açıldı. Açılış töreninin ardından konuklar, önce Bayburt'a ait fotoğrafların derlendiği sergiyi incelediler, sonrasında ehram giysilerinin sergilendiği defileyi takip ettiler. Öğrencilerin ehramdan yapılan kıyafetleri konuklardan tam not alırken, çocukların kendine has tavırlarıyla defileye damga vurması büyük beğeni topladı. Defile sonrasında Şair Zihni İlkokulu halk oyunları ekibi, halk oyunları gösterilerini sergiledi.

Öğrenciler, ehramdan yapılan kıyafetleri severek giydiklerini belirterek, farklı tasarımlarla yapılan ehram giysilerini beğendiklerini söylediler.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yöresel ehramın öğrenciler tarafından tanıtılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "800 yıllık Selçuklu eseri Bedesten'de bugün ehramımızı tanıtıyoruz. Bu proje, 75. Yıl Kaleardı İlkokulumuzun eTwinning projesidir. Projemizin ortakları arasında Polonya, Moldova ve İtalya var. 'Koridordan Kültürümüze' adlı bu projede yöresel bir kumaş olan ehramın tanıtılmasıyla ilgili ehram defilesi düzenlendi. Kumaş, farklı tasarımlarla, cüzdan, kravat, çanta, etek, yelek gibi giyilebilir formlara dönüştürüldü. Çocuklarımız da bu giysileri giyinerek, defilemizde sergilediler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Geçmişten Günümüze Ehram Defilesi' yöresel yemeklerin ikram edilmesinin ardından son buldu.