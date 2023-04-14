Öğrencilerle iftar buluşması

Bayburt'ta ramazan ayı boyunca okullarda iftar programları yapılırken İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesindeki iftar programına katıldı.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yemek öncesinde öğrenci ve öğretmenlerin masalarını ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Yemek sonrasında dua edilerek program sona erdi.

Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi yemekhanesinde düzenlenen yemekte İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in yanı sıra İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve civar köylerden gelen öğrenci ve öğretmenler de yer aldı.