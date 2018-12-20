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Okul Aile Birliği yönetiminden Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaret

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetimi Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetimi Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Vali Pehlivan Okul Müdürü Rikap Cemil Kurt eşliğinde ziyaretine gelen okul aile birliği üyelerinden bilgiler alarak yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Eğitimde başarı çıtasının yükseltilmesi ve kalitenin artırılması adına ailelerin vereceği desteğin önemli olduğuna değinen Vali Pehlivan bu kapsamda hayata geçirdikleri projeler hakkında konuklarıyla değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.


Okul Aile Birliği Üyeleri Günay Göktürk, Arif Akcan ve Bülent Erdaş ise Vali Pehlivan'a yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

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