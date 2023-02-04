Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi

Bayburt Valiliği tarafından tertip edilen Okul Güvenliği Toplantısı; Vali Cüneyt Epcim'in başkanlığında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, il ve ilçe yöneticileri, kurum amirleri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada servis taşımacılığı, okul çevresi güvenlik tedbirleri, okul irtibat görevlileri uygulaması, trafik önlemleri, metruk binalar, okul çevresindeki iş yerlerinin denetimleri, okulların risk değerlendirmesi, servis şoförü eğitimleri, mobil trafik eğitim uygulaması, çocuk trafik eğitim parkının yapılması ve Şehir Güvenlik Yönetim Sistemi verileri üzerine önemli açıklamalar yapıldı.

Vali Cüneyt Epcim, toplantı sırasında Bayburt'un insan kaynağını önemli gören bir memleket olduğunu ve yetişmiş insan kaynağıyla tüm Türkiye'ye önemli insanlar kazandırdığını ifade etti. Bu nedenle eğitime ve eğitim güvenliğine çok önem verdiklerini belirterek katılımcıların bu konudaki görüşlerini dinledi. Milli eğitim camiası olarak il ve ilçelerde önemli projeler uyguladıklarını belirttikten sonra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'den Bayburt'ta yürütülen eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgilendirme yapmasını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Milli Eğitim Bakanlığı projeleri ile Bayburt'ta yürütülen yerel ve ulusal projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının sürdürdüğü 5 milyon öğrenciye verilecek ücretsiz yemek hizmeti çerçevesinde Bayburt'ta tüm okul öncesi ve taşımalı eğitim gören öğrencilere yemek verileceğini, bu anlamda hem öğrencilere hem velilere ciddi bir kolaylık sağlanacağını söyledi. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması adına ciddi çalışmalar yapıldığını ve okul öncesindeki okullaşma oranında Bayburt'ta %94'e ulaşıldığını belirtti. Aile kurumunun önemine vurgu yaparak 1212 aileye aile okulu eğitimleri verildiğini ve son olarak muhtarların da bu eğitimlere dâhil edildiğini ifade etti. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi ile kitap ve kütüphane sayılarının arttığını belirtti.

Vali Cüneyt Epcim'in başkanlığında gerçekleşen Okul Güvenliği Toplantısı, karşılıklı görüş ve önerilerin ardından iyi dileklerle sona erdi.