İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tertip ettiği seminerde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Tezel Şahin, Bayburt'taki okul öncesi eğitimcilerle bir araya geldi.

'Okul Öncesi Eğitimde Ailenin Rolü' başlıklı seminerde yönetici ve öğretmenlere bu alanda önemli bilgiler aktarılırken seminer, zaman zaman soru cevap şeklinde ilerledi. Ayrıca seminer boyunca günlük hayatta, okulda veya evde yaşanan sorunlar ve senaryolar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen buluşma, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.