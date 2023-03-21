Okul servis araçları denetlendi

Yapılan denetimde 5 farklı noktada ilçede faaliyet gösteren 5 okul servisi denetlenmiş olup, emniyet kemeri kullanımı ve servis araçlarında bulundurulması zorunlu olan 'Dur' yazılı levhalar kontrol edildi. Denetim sonucunda servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutup, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla sürücülere gerekli uyarılar ekiplerce yapıldı. Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği denetime İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Yapılan denetimde ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.