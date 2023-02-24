İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okullarda psikososyal destek eğitimleri başladı

Bayburt’ta okullarda psikososyal destek eğitimleri başladı.

Bayburt'ta okullarda psikososyal destek eğitimleri başladı.


Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından öğretmenlere verilen psikososyal destek eğitimleri sürerken İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi.


İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney, okullarda psikolojik danışman ve rehber öğretmenler vasıtasıyla verilen eğitimlerin önemine dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.