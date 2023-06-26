Okullarda yaz dönemi hazırlıkları başladı

Okulların 16 Haziran’da yaz tatili dönemine girmesinin ardından eksiklikleri bulunan eğitim yuvalarında boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.
Okulların 16 Haziran'da yaz tatili dönemine girmesinin ardından eksiklikleri bulunan eğitim yuvalarında boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.
Yaz dönemi hazırlıklarının start almasıyla birlikte, yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, çalışmaları titizlikle yürüten çalışanlardan bilgi alarak, hazırlıkları yerinde inceledi. Boya, badana işlerinin hızlı bir şekilde tamamlanarak çevre düzenlemesine geçileceğini aktaran Güney, yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlanması gayreti içinde olacaklarını bildirerek, çalışanlara kolaylıklar diledi.