Bayburt'ta Efor Projesi dahilinde ölçme ve değerlendirme sınavının ilki uygulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde bulunan ortaokul 7 ve 8. sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıf kademelerinde öğrenim gören tüm öğrencileri yönelik “Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik” (EFOR) projesi çerçevesinde planlanan ölçme ve değerlendirme sınavlarının ilki tüm liselerde eş zamanlı olarak 11 ve 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilere uygulandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven; Şube Müdürü Cuma Temel'le birlikte sırasıyla Fen Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okullarda gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme sınavının ilk uygulama sürecini yerinde takip etti. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte sınava dair değerlendirme yapan Güven, sınıfları gezerek öğrencilerin sınav motivasyonuna dair gözlemler yaptı. Okul yöneticileri ve öğretmenlere başarılar dileyerek ölçme ve değerlendirme sınavı için yapmış olduğu ziyaretlerini tamamladı.

Bayburt Lisesi, Milli İrade Anadolu Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini ise Şube Müdürleri Muammer Şimşek ve Ali Aktaş yerinde inceleyerek okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte ölçme ve değerlendirme sınavının değerlendirmesini yaptılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney; Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik (EFOR) projesi ile öğrencilerin uygun bilgi ve becerilerle donatarak ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarına hazırlamayı, öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir gelişim göstermelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Güney, uygulanan ilk ölçme ve değerlendirme sınavına giren tüm öğrencilere başarı dileklerini, sınava refakat eden öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.