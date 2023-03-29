Bayburt'ta EFOR projesi çerçevesinde uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Sınavları devam ediyor.

Bayburt genelinde 7, 8, 11 ve 12. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik (EFOR) projesi dâhilinde yapılan ölçme ve değerlendirme sınavlarının altıncısı ildeki liselerin tamamında eş zamanlı olarak uygulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sınav sürecini yerinde takip etmek için ziyaret ettiği okullarda okul yöneticileri ve öğretmenlerle sınava dair değerlendirme yaptıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Proje çerçevesinde öğrencilerin uygun bilgi ve becerilerle donatılarak ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarına hazırlanması ve öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir gelişim göstermelerine katkıda bulunulması hedeflenmekte.