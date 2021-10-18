Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin ismi öğrencisi olduğu üniversitenin spor salonuna verildi

2020 Tokyo Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin ismi, okuduğu üniversitedeki spor salonuna verildi. Türk spor tarihinin ilk kadın olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi görecek. Şampiyon boksörün, spor alanında önemli atılımlar gerçekleştiren Bayburt Üniversitesi'ni tercih etmesinden dolayı Bayburt Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Bayburt Üniversitesi, şampiyon boksörün ismini Baberti Kampüsü içerisinde yer alan spor salonuna verdi.

Busenaz Sürmeneli: "Sizi daha çok mutluluktan ağlatacağım!"

Olimpiyatlarda kazandığı madalya ile kürsüye gelen ve Bayburt Üniversitesi'nde eğitim görecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Busenaz Sürmeneli, 13 sene boyunca çalıştığını ve sonunda olimpiyat şampiyonu olduğunu kaydetti.

Bayburt Üniversitesi'ndeki spor salonuna isminin verilmesinden dolayı onur duyduğunu söyleyen Sürmeneli, gelecekte ailesine göstereceği en önemli gurur vesilesi olacağını aktardı.

"Çok madalyalar kazandım, çok kez İstiklal Marşı'nı okuttum ama Olimpiyat oyunlarında o an farklıydı" diyen Sürmeneli, boğazının düğümlendiği ve gözyaşlarına uzun bir süre hakim olamadığını aktardı.

"Bu madalya hepimize umut olsun" diyen Sürmeneli, Bayburt'ta gördüğü ilgiye de ayrıca teşekkür etti. Aralık ayında İstanbul'da dünya şampiyonasına katılacağını belirten Sürmeneli, "Ben sizi daha çok ağlatacağım!" şeklinde konuştu.

Sürmeneli, Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in nezdinden Bayburt Üniversitesi yönetimine yürekten teşekkür ettiğini kaydetti.

Rektör Türkmen: "Tüm üniversiteler istedi ama şampiyonumuz bizi tercih etti"

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, olimpiyatın spor için en önemli temsil arenası olduğunu söyleyerek, Mete Gazoz ve Busenaz Sürmenli'nin aldığı madalyalarla Türkiye'yi ülke sıralamasında 15 basamak yukarı çektiklerini belirtti. Türkmen, alınan altın madalyanın ülke tarihi için öneminin büyük olduğunu kaydederek altın madalya sahibi Busenaz Sürmeneli'yi Bayburt Üniversitesi'nde ağırlamanın çok büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti. Türkmen, Busenaz Sürmeneli'nin Bayburt Üniversitesini tercih etmesindeki en büyük etkenin bölgenin çocuğu olduğunu hatırlatarak, "Busenaz aslen Trabzonlu yani bu bölgelerin çocuğu, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon hep iç içeyiz. Dolayısıyla bizi tercih etmesi kaçınılmazdı" diye konuştu. Türkmen, Bayburt Üniversitesi'nin spor anlamında çok büyük değerlere kapısını açtığını ve kadrosunda çok önemli isimler yer aldığını belirterek, Bayburt Üniversitesi spor denilince de akla gelen ilk üniversitelerden bir olduğunu kaydetti.

Törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise şampiyon boksörü ve Türk Milli Takımını Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözünü hatırlattı. Pekmezci, "İnşallah Bayburt Üniversitesi'nin çok değerli Rektörü ve akademik kadrosu Türkiye'de spporda Bayburt'u çok farklı yerlere getirecekler ve onlarla gurur duyacağız" diye konuştu.

Başkan Pekmezci'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Spor Spikeri Murat Çimen ise, şampiyon boksörün maçını yönettiğinde kullandığı cümleleri aynı heyecanla kürsüden bir kez daha dile getirdi. Busenaz Sürmeneli'nin şampiyon olduğu anın, meslek hayatı boyunca çok farklı bir an olduğunu söyleyen Çimen, Bayburt'u sporla anılan bir şehir haline getiren Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şampiyon boksör Sürmeneli ve Türk Boks Milli Takımı sporcularına plaketler ve hediyeler takdim edildi.

Fuat Sezgin Konferans Salonu'ndaki törenin ardından katılımcılar Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nun açılışına katıldı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.