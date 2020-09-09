Örence köyü asfaltla buluştu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Örence Köyü'nde tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi.

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla Örence Köyü'nde yollar asfaltla buluşturuldu. Çalışmaların ardından köye gelen Vali Epcim, köy sakinleri eşliğinde tamamlanan kısımları inceledi. Vali Epcim, köy sakinlerinin taleplerini dinleyerek ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu.

Çalışmalarının köy halkına hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, pandemi sürecindeki tüm zorluklara karşın yatırımlara devam edildiğini ve program kapsamındaki köylerde benzer çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Vali Epcim, bir süre devam ettiği incelemelerinin ardından ziyaretini sonlandırarak köyden ayrıldı.

Vali Cüneyt Epcim'e incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile ilgili ekipler eşlik etti.