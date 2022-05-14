İhlas Haber Ajansı

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Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı

Bayburt’ta direksiyon hâkimiyetini kaybederek otomobiliyle cadde üzerinde bulunan orta refüje çıkan yaşlı adam kaza yaparak yaralandı.

Bayburt'ta direksiyon hâkimiyetini kaybederek otomobiliyle cadde üzerinde bulunan orta refüje çıkan yaşlı adam kaza yaparak yaralandı.


Kaza, Cumhuriyet Caddesi güzergâhı, askerlik şubesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.S. (75) idaresindeki 41 BF 991 plakalı otomobil bir anda savrularak cadde üzerinde bulunan orta refüje çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hafif yaralı olarak araç içerisinden çıkarılan C.S. olay yerine çağrılan ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 75 yaşındaki vatandaş, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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