Ortaokul öğrencilerinden görsel sanatlar sergisi

Okul bahçesinde düzenlenen sergi, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla açıldı.

Açılışın ardından sergide yer alan kolaj, karakalem, mozaik, kuru boya, yağlı boya, perspektif, çizgi çalışmaları ve diğer görseller ilgiyle incelendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sergide yer alan eserleri inceleyerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Güney, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencileri de tebrik etti.