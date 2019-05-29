OSB Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında yapıldı

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve heyet üyeleri katıldı.

Vali Pehlivan toplantı açılışında katılımcılara teşekkür ederek OSB'de yürütülen alt yapı çalışmaları ile yatırım projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Alt yapı eksikliklerinin tamamlanmasıyla birlikte Bayburt OSB'nin müteşebbisler açısından cazip hale gelmeye başladığını dile getiren Vali Pehlivan, “İlimizin kalkınma ve gelişmesi sürecinde OSB kritik bir öneme haiz. Bölgede daha önce tamamladığımız altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bölgede kurulumu son aşamaya gelen ve çok yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz inovatif yapı malzemesi EPS Block tesisi bu anlamda gösterilebilecek en güzel örneklerinden biri. Bunun yanında hububat alanında Bayburtlu hemşerilerimiz tarafından ilimize kazandırılan tesis tam kapasite üretime geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. 127 parsele sahip OSB'mizin birinci etabı yüzde 49 doluluk oranına ulaştı. Ümit ediyoruz ki; ilerleyen dönemde bu oran giderek artacak, hem ilimize hem de ülkemize ekonomik anlamda önemli katkılar sağlanacak.” diye konuştu.

Toplantı katılımcıların ilgili konularda bilgilendirilmesi ve gündem maddelerinin ele alınıp karara bağlanmasının ardından görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi.