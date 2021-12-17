Osmanlı komedisi ‘Evhami' oyunu Bayburt'ta sahnelendi

Osmanlı komedisi ‘Evhami' adlı tiyatro oyunu Bayburt'ta seyirci ile buluştu.

Feraizcizade Mehmet Şakir'in 1885'te yazdığı ve Ziya Kibar yönetmenliğinde günümüze uyarlanan oyunda, Erzurum Sanat Merkezi oyuncuları rol aldı. Geleneksel orta oyun özelliklerinin modern bir yorumu olarak sahnelenen ‘Evhami' oyunu bir Osmanlı komedisi olarak tiyatro seyircilerinin beğenisine sunuldu.

Seyirciler tarafından oldukça beğenilen oyunun sonunda oyuncuları tek tek tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından, yönetmen Ziya Kibar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde yer alan özellikli birçok salonun öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunun altını çizen Rektör Türkmen, bu doğrultuda Kültür Merkezinin hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından yoğun olarak kullanıldığına değindi. Bu durumun oldukça memnuniyet verici olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde tüm öğrencilerin benzer faaliyetlerde bulunmasının önemine dikkat çekti. Öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve özgüvenlerinin artmasını sağladığını dile getirdi.