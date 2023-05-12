İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Bayburt’ta bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı.

Bayburt'ta bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Kaza, Zahit Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.F. idaresindeki 69 AAE 739 plakalı otomobil, önüne çıkan 3 yaşındaki S.U.D. isimli çocuğa çarptı. Anne ve babası aile hekimi olduğu öğrenilen S.U.D. isimli çocuk, kazada ağır yaralandı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.U.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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