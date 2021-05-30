(ÖZEL) Anne ayı küçük yavrusunu erkek ayıdan korumak için kayalıklara çıktı

Bayburt'un Demirözü ilçesi kırsalında anne ayı küçük yavrusunu erkek ayıdan korumak için kayalıklara çıktı. Bu anlar kameraya yansıdı.

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünden Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine giden bir grup doğa fotoğrafçısı, yüksek kesimlerde uzaktan önce anne ayı ve arkasındaki yavrusunu daha sonrada onları kovalayan erkek boz ayıyı fark etti.

Ayıların kendilerini göremeyeceği şekilde yer alıp uzaktan tele objektifle zum yapan fotoğrafçı bu anları kaydetti.

Görüntüye, anne ayının hemen arkasından gelen yavrusunu kayalıklara çıkardığı ve biraz arkalarından da erkek ayının onları peşinden takip ettiği yansıdı.

Anne ayı yavrusuyla kayalıklara çıkarak kendilerini güvene alırken erkek ayı aşağı da bir süre onlara baktıktan sonra uzaklaştı.