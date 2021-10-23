(Özel) Bayburt semalarında uçan yamaç paraşütçüleri drone ile görüntülendi

Trabzon'dan gelerek Bayburt'un farklı noktalarında yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştiren ekip, hiç uçuş yapılmamış alanlarda uçuş yaparak bir ilk yaşadı.

Yamaç paraşütü ile Bayburt semalarında süzülen ekip, drone ile farklı açılardan görüntülendi. 4 farklı noktada uçuş gerçekleştiren ekibin ilk durağı Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olurken, diğer uçuş noktaları ise Baksı Müzesi, Duduzar Tepesi ve Erenli Tepesi oldu. Paraşütçüler, dördüncü ve son uçuş noktası olan Bayburt İl Vilayet Ormanının(Aslan Dağı) yüksek kesimlerinden havalanarak, Yeni Şehir Parkı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Yamaç paraşütü eğitmeni Levent Günher Trabzon'dan geldiklerini söyleyerek hiç uçuş gerçekleştirilmemiş Aslan Dağı mevkiinde uçarak bir ilke imza attıklarını kaydetti.

Öğrencisiyle birlikte uçuşa hazırlanan Günher, "Trabzon'dan geldik, Türkiye'nin her yerine eğitim için gidiyoruz, Bayburt'a ilk defa geldik. Bayburt Vilayet Ormanında şu an uçuş gerçekleştireceğiz, daha önce bu bölgeden hiç uçuş yapılmamış bizim içinde bir ilk olacak herhalde" dedi.

"Bayburt'ta uçuyoruz!"

İlk yamaç paraşütü deneyimini yaşayan ve yaklaşık 1, 5 kilometre uçan yamaç paraşütü öğrencisi Yusuf Akbulut, "Bayburt'ta bunu gerçekleştiriyor olmak çok güzel bir duygu, bu tepeden ilk kez uçuyor olmak ve ilk olmak da çok güzel, nasip olursa Yeni Şehir Parkı'na ineceğiz, Bayburt'ta uçuyoruz" ifadelerini kullandı. Sorunsuz bir uçuş gerçekleştiren ekip, güzel bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek, uçuştan keyif aldıklarını dile getirdiler.