Özel eğitim öğrencileri cirit sahasında

Bayburt'ta özel çocuklar cirit sahasında at binerek keyifli bir gün geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütmüş olduğu “Bayburt'ta Bilim Yolculuğu” projesi ile özel eğitim öğrencileri belli bir planlama dâhilinde farklı ortamları ziyaret ederek farklı materyaller ve etkileşimli etkinliklerle eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çoruh Atlı Spor Kulübü iş birliği ile Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri kulübe ait cirit sahasını ziyaret etti. Sahadaki atlarla ilgilenen özel eğitim öğrencileri atlara havuç yedirip daha sonra görevliler ve öğretmenlerin kontrolünde atlara bindirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven özel eğitim öğrencilerinin katıldığı etkinliklere eşlik ederek, “Özel eğitim öğrencilerimize böyle bir imkân sunduğu için Çoruh Atlı Spor Kulüp Başkanı Serdar Sarıaslan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Çocukların nasıl eğlendiklerini görmek ve mutluluklarına şahit olmak yapmış olduğumuz işin güzelliğini görmemiz açısından çok değerli. Diğer öğrencilerimizi de bu güzel etkinliklerle buluşturmak isteriz. İnşallah devamı gelir” dedi. Ayrıca, Özel Eğitim Uygulama Okulu yöneticileri ve öğretmenlerine de teşekkür ederek öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini diledi.