Özel eğitim öğrencisi akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Araştırma-Geliştirme Projeler Daire Başkanı Fatih Paçan'ın katkılarıyla tedarik edilen akülü tekerlekli sandalye, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından öğrenciye ve ailesine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrenci ve ailesini makamında ağırlayarak akülü aracın öğrenciye büyük kolaylık sağlayacağını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu. Ayrıca Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Fatih Paçan ve ekibine de şükranlarını iletti.