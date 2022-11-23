İhlas Haber Ajansı

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Özel eğitim öğrencisi akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Veysel Efendi Ortaokulu özel eğitim öğrencisine akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.


Araştırma-Geliştirme Projeler Daire Başkanı Fatih Paçan'ın katkılarıyla tedarik edilen akülü tekerlekli sandalye, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından öğrenciye ve ailesine teslim edildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrenci ve ailesini makamında ağırlayarak akülü aracın öğrenciye büyük kolaylık sağlayacağını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu. Ayrıca Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Fatih Paçan ve ekibine de şükranlarını iletti.

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