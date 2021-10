(Özel) Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, çuval yarışı, yakan top, yumurta taşıma oyunlarıyla doyasıya eğlendi

Bayburt'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Erasmus programıyla farklı ülkelerden kente gelen üniversite öğrencileri, çuval yarışı, yakan top, yumurta taşıma oyunlarına katılarak doyasıya eğlendiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri Bayburt'ta başladı. Her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri Bayburt Gençlik Spor İl Müdürlüğünde basketbol müsabakasıyla başladı. Etkinliklerin ikinci gününde Saray Bahçesi'nde bir dizi sportif faaliyetler devam etti. Yurtdışından Erasmus+ programıyla farklı ülkelerden Bayburt'a gelen öğrenciler, 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen çuval yarışı, yakan top, yumurta taşıma gibi yarışmalara katıldılar. Yarışma sonunda başarılı olanlar madalya kazanırken, etkinliklere katılım sağlayan her öğrenciye ise başarı belgesi verildi. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, herkesi sporla yaşamaya davet ettiğini söyleyerek, "Gençlerimizi, yaşlılarımızı, orta yaşlılarımızı kısacası yediden yetmişe herkesi sporla yaşamaya, spor yapmaya ve spor tesislerimizi kullanmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Devam edecek olan etkinlere vatandaşların katılmaları çağrısında bulunan Köse, "Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek. Yüzme havuzumuzda yüzme etkinlikleri yapılacak, hafta sonu burada boks müsabakası düzenleyeceğiz. Tek hedefimiz burada bu hafta dolayısıyla vatandaşlarımıza sporun önemini düzenlediğimiz etkinliklerle anlatmak olacak. Spor yapmanın sağlık açısından, psikolojik açıdan önemini ön plana çıkaracak şekilde etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu haftayı bu etkinliklerle sürdüreceğiz ama bu 1 haftayla sınırlı kalmasın, her gün bir 'Amatör Spor Haftası' ruhuyla çalışma azmi içerisinde olalım. Spor tesislerimiz vatandaşlarımızın kullanımına 7/24 açık, adeta tüm tesislerimizin kapılarını vatandaşa aralamadık sonuna kadar açtık, herkes olabildiğince bu imkanlardan faydalansın" ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerden gelerek geleneksel yarışmalara katılan yabancı uyruklu öğrenciler düzenlenen etkinlikten keyif aldıklarını dile getirerek, eğlenceli vakit geçirdiklerini söylediler.

Köse, Estonya, Polonya, Portekiz, Yunanistan gibi farklı ülkelerden Erasmus+ programıyla gelen 35 misafir öğrenciye düzenlenen etkinliklere katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Öte yandan, yamaç paraşütü, boks müsabakası, yüzme gibi etkinliklerle herkesin katılabileceği etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

Düzenlenen etkinlikte Gençlik Şube Müdürü Gökhan Köseoğlu, Spor Şube Müdürü Savaş Erel ve basketbol antrenörü Çağrı Turan yarışmalar hakkında yabancı uyruklu öğrencilere bilgilendirerek eşlik etti.