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Park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor

Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda bakım, mıntıka ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.


Belediye ekipleri Büyük Şehir Parkı'nda mıntıka temizliği ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Park, bahçe ve oyun alanlarında çalışmaların devam ettiğini belirten belediye ekipleri, “Parklarda ve yeşil alanlarda kuruyup sağa sola savrulan yaprakların mıntıka temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarını yapıyoruz. Kırık dökük varsa onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Çalışmalarımız belirlenen program dahilinde il genelinde sürecek” dedi.

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