Pekmezci basın mensupları ile biraraya geldi

MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Pekmezci; “Bayburt'un il oluşunun 30. yılında 30 Proje ile yola çıktım ve halkımızdan da duasını ve desteğini esirgememelerini istiyorum" dedi.

MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci ilde görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltı da bir araya geldi.

Bayburt Konaklamada gerçekleştiren Kahvaltı programına MHP il Başkanı Bekir Kasap, MHP MKYK üyesi İdris Aydın, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal'ın yanı sıra İl Genel meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi adayları katıldı.

MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci, “Belediyelerin asli görevlerinin çevre ve mekanları güzelleştirmek gelecek nesillere yaşanabilir geçmiş kültürünü koruyan ve yaratan bir şehir bırakmaktır. Bizim özellikle üzerinde durarak açıkladığımız üretkenlik belediyecilik anlayışında toplumun ayrıştırılmasına karşı geliştirilen bir belediyecilik anlayışı olarak hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışını sunmuş olacağız.

Öncelikle Kent Kimliği bilincinin oluşturulması maksadıyla tüm hemşehrilerimizin yönetime katılmasını sağlamak ilgi ve beklentilerini almak mecburiyetindeyiz; Kentte yaşayanların dinlenme yürüme özgürlüklerini gözetlemek yapı yoğunluğu ile yeni yol bulvarları bu sınırlar içerisinde planlamak zorundayız. Ayrıca yeni inşa edilecek alanlarda bina kat ve sosyal donatıları kentin ruhuna uygun yapı tiplerinin kullanılmasına özen göstermeliyiz.

Elbette kent içinde yaşayanlarla beraber planlarken yaşayanlarında huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabilmeleri için belediye olarak yeni iş sahaları ve iş istihdam oluşturan çalışmaları da yapmak zorundayız.” diye konuştu.