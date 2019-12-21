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Polis ve ?niversite ??rencilerinden Yukar? K?rz? K?y?ne ziyaret

Bayburt Emniyet M?d?rl??? Bilgilendirme ?nleme Faaliyetleri (B?F) B?ro Amirli?i taraf?ndan haz?rlanan "Tarih I????nda Kahvehane Muhabbetleri" projesi kapsam?nda Bayburt ?niversitesi ??rencileri, Ayd?ntepe il?esine ba?l? Yukar? K?rz? K?y?n? ziyaret ederek burada ya?anan Ermeni katliam?n? y?re halk?ndan dinlediler.

Bayburt Emniyet M?d?rl??? Bilgilendirme ?nleme Faaliyetleri (B?F) B?ro Amirli?i taraf?ndan haz?rlanan "Tarih I????nda Kahvehane Muhabbetleri" projesi kapsam?nda Bayburt ?niversitesi ??rencileri, Ayd?ntepe il?esine ba?l? Yukar? K?rz? K?y?n? ziyaret ederek burada ya?anan Ermeni katliam?n? y?re halk?ndan dinlediler.


Bayburt'un Ayd?ntepe il?esine ba?l? Yukar? K?rz? K?y?'nde Ermenler'in sald?r?lar? kar??s?nda su kuyular?na kendilerini atarak hayatlar?n? kaybeden M?sl?man T?rk kad?nlar?n?n isminin ya?at?ld??? ?ffet An?t?'n? ziyaret ederek dua eden polis ve ??renciler, duygulu anlar ya?ad?.


Bayburt Emniyet M?d?rl??? Bilgilendirme ve ?nleme Faaliyetleri B?ro Amirli?i polisleri, ?Bu vah?eti gelecek ku?aklar?n bilmesi ve gen?lerimize tarih bilincini a??layarak, ??renim s?releri boyunca Bayburt ilindeki Ermeni ?etelerince yap?lan katliamlar? yak?ndan g?rmeleri, d?n?n ?etelerinin bug?n?n ter?r ?rg?tleri olarak kar??m?za ??kt??? ger?e?ini bilmeleri i?in ?al??malar?m?za bug?n bir yenisini daha ekleyerek gen?lerimizi bilgilendirmek i?in faaliyetlerimize devam edece?iz. Tarih I????nda Kahvehane Muhabbetleri Projesi kapsam?nda Bayburt ?niversitesi ??rencileri ile birlikte Ayd?ntepe il?esine ba?l? Yukar? K?rz? K?y? ziyaretimizi ger?ekle?tirip Ermeni i?galine u?rayan k?y?m?zdeki bu ac?y? yak?ndan ya?ayanlar?n torunlar?n?n anlat?m?yla yad ettik.? dedi.


Ziyaret kapsam?nda k?y meydan?ndaki kahvehanede toplanan ??renciler, K?y Muhtar? Enver G?r ve Bayburt ?ehit ve Gazi Aileleri Ba?kan? (?ADDER) Selami K?ksal'dan ge?mi?te ya?anan Ermeni zulm?n? dinledi.

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