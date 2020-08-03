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Polisten vatandaşlara maske

Bayburt’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polisler vatandaşlara maske dağıttı.

Bayburt'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polisler vatandaşlara maske dağıttı.


Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince vatandaşa maske dağıtımı yapıldı. Günlük 800 ila 900 arasında maske dağıtımı yapan polisler, korona virüs hakkında vatandaşı bilgilendirerek, alınması gereken önlemler hakkında da uyarıyor.


Cumhuriyet caddesinde maskesi olmayan vatandaşa maskelerini veren polisler, cadde üzerinde ki esnafa da maske dağıttı. Polisler tarafından, hayvan pazarı ve semt pazarlarında ki vatandaşlara da maske dağıtıldı. Maskelerini alan vatandaşlar uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, polislere teşekkür etti.

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