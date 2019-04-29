Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlattı

Dr. Fuat Sezgin Bize Ne Söyler ?” başlıklı konferansa katıldı.

Geçen yıl vefat eden ve İslam Medeniyeti üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tarihe geçen Prof. Dr. Fuat Sezgin Bayburt Üniversitesi'nde anlatıldı. Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu tarafından verilen konferansta Prof. Sezgin yaşam öyküsü, eserleri ve entelektüel dünyası ile katılımcılara tanıtıldı. Prof. Tozlu, çalışmaları, yaşantısı ve eserleri ile övünülecek bir bilim adamı ve kıymetli bir şahsiyet olarak tanımladığı Prof. Sezgin'in milli ve manevi değerlerden kopmadan başarılı olabilmenin açık bir örneği olduğunu belirtti.

Prof. Sezgin'in yeterli düzeyde tanınmadığına işaret eden Prof. Tozlu gençlere örnek almaları tavsiyesinde bulundu.

Konferans sonunda Vali Pehlivan tarafından Prof. Tozlu'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı PRof. Dr. Hanefi Bayraktar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.