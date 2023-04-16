Prof.Dr. Ateş: “Sorunlarımızı biliyoruz, çok çalışarak aşacağız”

Dr. Orhan Ateş: “Sorunlarımızı biliyoruz. Farkındayız. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde siz değerli vatandaşlarımız milletvekilliği mührünü bize layık görürse, hazırladığımız yol haritası çerçevesinde bu sorunları aşmak için çok çalışacağız.” dedi.

Dr. Orhan Ateş, düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği adaylığına dair ilk değerlendirmelerini yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Milletvekili adayı Orhan Ateş, milletvekilliği adaylığına seçildiği için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, AK Parti teşkilatı olarak çok çalışarak bu görevin üstesinden geleceklerini ifade etti.

Bayburt'un sorunlarını bildiklerini belirten Ateş, “Sorunlarımızı biliyoruz. Farkındayız. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde siz değerli vatandaşlarımız, milletvekilliği mührünü bize layık görürse, teşkilatımızla birlikte hazırladığımız yol haritası çerçevesinde bu sorunları aşmak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız.” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarının Bayburt'a katkılarının çok olduğunu vurgulayan Milletvekili adayı Prof. Dr. Orhan Ateş, konuşmasında şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin iradesiyle iktidara gelen Partimiz, geride bıraktığı süre zarfında ülkemiz ve şehrimize yaptığı hizmetler ortada. İnşallah bizler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan bu hizmetlerin üzerine koyarak çıtayı bir üst seviyeye çıkaracağız.

22 yıllık hekimlik hayatımda Bayburtlu hemşehrilerimizin sağlık problemleri noktasında her daim hizmetinde olduk. Yeni dönemde de sağlık noktasında yaptığımız çalışmaların üzerine de koyarak inşallah çok daha kaliteli hizmetler üretmenin gayreti içerisinde olacağız.

Biraz önce de bahsettiğim gibi memleketimizin sorunlarının farkındayız. Bizler AK Parti olarak bu sorunların üstesinden gelecek güce de ekibe de sahibiz. İstihdam konusunda çeşitli planlarımız mevcut. Bu konuda önümüzde ki dönemde güzel icraatlar ortaya konacak.

Hep birlikte el ele vererek ve çok çalışarak, bu kadim kentimizi daha refah yaşam koşullarına ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız.

Sevgili genç kardeşlerim; sizler, bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız.

Memleketimiz adına alınacak kararlarda, son 20 yılda olduğu gibi yine sizlerin fikirlerini alarak, gençlerimizle istişare ederek adımlar atacağız. Sizler AK Parti Türkiye'sinde doğdunuz, AK Parti Türkiye'sinde okudunuz, AK Parti Türkiye'sinde büyüdünüz. Milletimizin takdiriyle 15 Mayıs günü göreve geldiğimizde en büyük gayemiz sizleri her bakımdan daha refah ve güçlü bir Bayburt'ta yaşatmak olacak.

Doğru zaman, doğru adam ve Türkiye yüzyılı vizyonu yolunda inşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında tarihi bir dönüm noktası olacaktır.”