Ramazan'da bakırlar kalaylanıyor

Bayburt'ta Ramazan ayının gelmesiyle restoranlarda yaşanan yoğunluk kalaycıların da işlerini artırdı. Bayburt'ta bakır, kalay işiyle uğraşan 67 yaşındaki Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 56 yıldır sürdürüyor. Yarım asırdır bakırı parlatarak geçimini sağlayıp, 4 çocuğunu büyüten Sarıkaya, “Ömrüm yettikçe bu mesleği yaşatmaya devam edeceğim” dedi.

Ramazan ayında bakır kap, tencere ve kazanlar kalaya götürülürken kalay ustası Hanefi Sarıkaya, son dönemde bakır kapların revaçta olduğunu, bu dönemde işlere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.