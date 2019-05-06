Ramazan'da iftar sofrası yine Taşhan'da kurulacak

Bayburt Belediyesi'nin her Ramazan ayında organize ettiği geleneksel iftar sofrasının adresi yine tarihi Taşhan olacak.

Otantik ortamda iftar imkanı

Belediyenin organizasyonunda hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün yüzlerce kişiye iftar hizmeti sunacak olan Bayburt Belediyesi, iftar etkinliğini yine tarihi Taşhan'da gerçekleştiriyor. Taşhan'da vatandaşlar bu Ramazan'da da otantik bir atmosferde iftar yapma imkânı bulacak.