İhlas Haber Ajansı

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Regaib Kandilinde Bayburt'ta camiler doldu taştı

Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili dolayısıyla Bayburt’ta vatandaşlar camileri doldurarak dualar ettiler.

Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili dolayısıyla Bayburt'ta vatandaşlar camileri doldurarak dualar ettiler. Şehrin bütün camilerinde binlerce vatandaş yapılan dualara âmin dedi.


Tarihi Ulu Camisinde düzenlenen Reaib Kandili Özel programında okunan Kur'an tilaveti, ilahiler, salâvâtlar ve tesbihatlar sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.


Cami çıkışında Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara mevlid şekeri ikramında bulundu.


Mevlid şekerleri Bayburt'un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camii ile şehir merkezindeki tüm camilerde yatsı namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edildi.

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