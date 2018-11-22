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Rektör Coşkun, basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Selçuk Coşkun, kurumsal iletişim ve yerel basınla ilişkiler çerçevesinde Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ne mensup basın temsilcilerini kahvaltıda ağırladı.


Üniversitenin Konukevi'nde gerçekleşen basın kahvaltısına yönetim ekibi ve danışman kadrosuyla katılan Coşkun, iletişim kanallarının arıtılması ve temsil konularında karşılıklı işbirliği konularında görüşlerini paylaştı. Cemiyet Başkanı Yaşar Yıldız'ın da aralarında bulunduğu basın temsilcileri ise, kamu adına merak edilenleri ve üniversitenin kolektif ödevlerin paylaşılması noktasındaki işlevlerini içeren soruları yöneltti. Sohbet havasında geçen kahvaltının, medya ilişkileri bağlamında önemli bir adım olduğunu ifade eden Coşkun, duyurumun önemli bir var olma aracı olduğu enformasyon çağında, gazeteciler ile etkileşimin açacağı yeni kanallara işaret etti. Basının önemli bir güç ve kurumlar ile hedef kitleleri arasında karşılıklı akışı sağlayan bir aracı olduğunu belirten Coşkun, basın mensupları ile buluşmaları sıklaştırmak istediklerini ve kapılarının her daim açık olduğunu söyledi.


Kahvaltı sonrası basın mensupları ile birlikte üniversite kütüphanesi ve kapalı spor salonunu gezen Coşkun, modern donatılarla inşa edilen sosyal alanları anlattı. Dijitalleşme alanında pilot üniversite olduklarının altını çizen Coşkun, kütüphane hizmetlerinin Endüstri 4.0 mantığına yakınlaştığını, kapalı spor salonunun ise salon sporlarının tamamına hizmet verebildiğini sözlerine ekledi.


Basın mensupları ise, yatırımların, öğrenci potansiyelinin, üretilen projelerin şehre kazandırdıklarına somut olarak şahitlik ettiklerini belirterek, görev paylaşımında kendilerine düşen sorumluluğu yüklenmeye hazır olduklarını bildirdiler.

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