Rektör Coşkun, Bayburt Fen Lisesi öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi

Bayburt Fen Lisesi'nin ‘Konuğumuz Var' isimli söyleşi etkinliğine konuk olan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, öğrencilerle eğitim sisteminin geleceği, mesleki kariyer planlaması ve üniversite hakkında hasbihal etti.

Konuşmasına eğitim vizyonunun geldiği noktayı anlatarak başlayan Coşkun, dijitalleşmenin ve inovasyonun öğrencilere yüklediği yeni görev ve sorumlulukların disiplinlerarası uzmanlaşmayı gerektirdiğini belirtti. Fen alanındaki öğrencilerin sosyal bilimlerde de kendilerini geliştirmek zorunda olduklarının altını çizen Coşkun, Bayburt Üniversitesi'nin bu anlamda öğrencilerin kariyer planları için doğru bir seçim olacağından bahsetti.

Konuşması sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Coşkun, öğrencilerin Bayburt Üniversitesi hakkındaki ilgilerinin kendisini memnun ettiğini dile getirdi. Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen söyleşi için Bayburt Fen Lisesi yönetimine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür eden Coşkun, öğrencilerin kariyer hedefleri arasında insani sorumlulukların en önemli kriter olması gerektiği mesajıyla konuşmasını sonlandırdı.